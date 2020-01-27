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Son dakika: Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ŞANLIURFA'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Son dakika... 'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı. , Şanlıurfa- Gaziantep yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait , kontrolden çıkıp, devrildi.

Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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