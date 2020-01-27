Son dakika: İstanbul Şile'de korkutan deprem!

Son dakika haberine göre İstanbul Şile'de bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul'un Şile ilçesinde 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre İstanbul Şile'de bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul'un Şile ilçesinde 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



