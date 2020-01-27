27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul Şile'de korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre 'de bir meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul'un Şile ilçesinde 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre 'de bir meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul'un Şile ilçesinde 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN