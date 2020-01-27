Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Konya’da bir çekici kamyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken iki şahıs ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksaray'dan Konya yönüne gelen bir çekici kamyonda kaçak akaryakıt taşındığı tespit edildi. Araç Konya yakınlarında durdurularak çekicisinde arama yapıldı.
KAÇAK AKARYAKIT...
Yapılan aramada 4 ayrı plastik tank içerisinde yaklaşık 4 bin litre standart dışı üretilen karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Numune işleminden sonra ele geçirilen yakıt Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken sürücü O.K. (41) ve araçtaki yolcu D.A.O. (24) ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.
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