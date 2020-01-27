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Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
JANDARMADAN KAÇAKÇILARA BASKIN!

’da bir çekici kamyonda 4 bin litre ele geçirildi. Kaçak akaryakıt Müdürlüğüne teslim edilirken iki şahıs ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'dan Konya yönüne gelen bir çekici kamyonda taşındığı tespit edildi. Araç Konya yakınlarında durdurularak çekicisinde arama yapıldı.

KAÇAK AKARYAKIT...

Yapılan aramada 4 ayrı plastik tank içerisinde yaklaşık 4 bin litre standart dışı üretilen karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Numune işleminden sonra ele geçirilen yakıt Müdürlüğüne teslim edilirken sürücü O.K. (41) ve araçtaki yolcu D.A.O. (24) ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

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