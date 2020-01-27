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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için uyarı | 27 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, kıyıları ile , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, kıyıları ile , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde 'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile 'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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