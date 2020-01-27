27 Ocak 2020, Pazartesi
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5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları şaşırtıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
UZUNLUĞU TAM 5 METRE! GÖRENLER...

'nun yüksek kesimlerinde etkili olan nedeniyle 5 metrelik sarkıtlar oluştu.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin rakımlı 'nda gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle yaylada metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtları oluştu.



Yayla sakinlerinden , metrelerce uzunluğundaki buz sarkıtlarının daha öncesinde görmedikleri söyledi. Çambaşı Yaylası'nın özellikle geceleri çok soğuk olduğunu ifade eden Kazım Cingirt, "Yaylada yaşanan aşırı soğuk nedeniyle 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yine yaylada bulunan göllerde dondu" dedi.



DSİ GÖLETİ DE DONDU
Öte yandan aşırı nedeniyle Çambaşı merkezinin hemen altında bulunan DSİ göleti ise dondu.

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