Müge Anlı'dan son dakika Elazığ depremi açıklaması: Bu kader değil

Müge Anlı canlı yayında Elazığ depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Depremzedeleri başsağlığı dileyen ATV'nin ünlü sunucusu Müge Anlı, belediyelere seslendi. 39 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi için "artık yeter" diyen sunucu, belediyelerin ve diğer yetkilerin caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini söyledi. "Bu depremin acı gerçeğiyle yüzleştikten sonra inşallah hayatımıza daha dik devam ederiz" diyen Müge Anlı, Elazığ depremi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Elazığ depremi hakkında konuşan Müge Anlı, "bu kader değil, bu göz göre göre" dedi. İşte ATV ekranlarının rekortmen programında Elazığ depremi için söylenenler.

Elazığ'daki depremde 39 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Müge Anlı, sert açıklamalarda bulundu. Tepkili olan ATV sunucusu Müge Anlı, "Kaç kere böyle başsağlığı dileyeceğiz. Dibindeki evler duruyor bir ev çökmüşse bu sağlam değildir." şeklinde konuştu. Yıkılan evlerin sağlam olmadığını vurgulayan ünlü sunucu yetkililerin caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini de dile getirdi. Elazığ depremi hakkında belediyelere de seslenen ünlü sunucu, "Lütfen artık kimselere müsama göstermeyin" dedi. Müge Anlı'nın Elazığ depremi hakkındaki "Bu kader değildir. Birileri malzemeden çalmış" ifadeleri dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın açıklamaları.