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Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi! Değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BURSA'DA ELE GEÇİRİLDİ! DEĞERİ YAKLAŞIK 2,5 MİLYON DOLAR...

'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine İbranice yazılı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.
Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi! Değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar ... BURSA'DA TARİHİ 'TEVRAT' ELE GEÇİRİLDİ! DEĞERİ YAKLAŞIK 2,5 MİLYON DOLAR ...

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde oturan şüpheli ile iletişime geçen ekipler, ceylan derisi üzerine İbranice yazılı 'ı satın almak istediklerini belirtip, müşteri olarak F.N.'nin evine geldi.



Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

F.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Tevrat ise incelenmek üzere sabah saatlerinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecek.

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