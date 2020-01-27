27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ERCİYES'TE MAHSUR KALAN 2 DAĞCI KURTARILDI

'te mahsur kalan ve arkadaşından sevindirici haber geldi. Erciyes'e zirve tırmanışından sonra iniş yaptıkları sırada sakatlanarak mahsur kalan dağcı ve arkadaşı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan Çoban İni mevkiinde dün öğle saatlerinde A.N.D. ve A.K.D. Erciyes Dağına zirve faaliyeti için çıkış yaptı. İniş sırasında A.N.D. diz bölgesinden sakatlandığı, yürüyemediği söyleyerek yardım talebinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Çoban İni bölgesinin üstünde 3 bin 400 metre rakımlı Şeytan Vadisi girişinde mahsur kalan dağcılara ulaştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonunda bölgeden tahliyeleri yapılan A.N.D ve A.K., 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN