Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre, Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacak. İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...
BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT!
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
EDİRNE °C, 8°C
Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Az bulutlu, gece saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 8°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 8°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
SİVAS °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla yer yer parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla batısı parçalı ve az bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
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