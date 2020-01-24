Adana'da 6 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
Adana'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.
İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi.
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