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Kocaeli merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
21 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze'de sahte yakıt fişiyle işlem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanmasına yönelik merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.



SAHTE FATURA VE FİŞ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda toplam 1 milyon 755 bin lira tutarında sahte fatura ve fiş ele geçirildi.

Zanlılardan 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi, diğerleri ise emniyetten serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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