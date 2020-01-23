Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremini tutturdu. Lin'in daha önceki birçok tahmini tutmamıştı.
Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.
Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.
Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:
Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
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