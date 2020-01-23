23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu kez depremi tutturdu... Yorum yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
BU KEZ DEPREMİ TUTTURDU... YORUM YAĞDI

kehanetlerinde bulunan 'in depremini tutturdu. Lin'in daha önceki birçok tahmini tutmamıştı.

tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu.

Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:

Deprem tahmini tutan Lin'e sosyal medyada bir çok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN