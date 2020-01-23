Sivas'ta 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı beklenirken, Sivas'ta kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 1, Gürün'de 17, Kangal'da 2, Şarkışla'da 5 ve Zara'da 2 olmak üzere 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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