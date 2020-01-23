Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi!
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda 34 KF 6145 beton mikseri 34 TD 8962 otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.
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