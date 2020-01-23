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Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
İSTANBUL'DA FACİA! BETON MİKSERİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Son dakika haberine göre; 'da köprü altı yan yolda bir aracın üzerine devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Bağcılar'da ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda 34 KF 6145 beton mikseri 34 TD 8962 otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da beton mikseri bir aracın üzerine devrildi! SON DAKİKA: İSTANBUL BAĞCILAR'DA BETON MİKSERİ BİR ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ!




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