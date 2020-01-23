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Manisa'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği 'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada " Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği 'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

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