Manisa'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Balıkesir Valiliği'nden açıklama
Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği Balıkesir'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada "Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği Balıkesir'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.
AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "
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