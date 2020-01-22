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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
CEP TELEFONU BATARYASI BOMBA GİBİ PATLADI

’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında bir anda patlayan cep telefonu alev alev yandı. Telefonu tamir eden teknisyenin büyük panik yaşadığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu tamirinin yapıldığı bir iş yerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Karabıyık isimli teknisyenin iş yerine gelen bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Cep telefonunu alan Karabıyık, kapağını açmaya çalışırken batarya bir anda patladı. Patlamanın etkisi ile büyük panik yaşayan Karabıyık, ayağa kalkerken, cep telefonu alevlere teslim oldu. Karabıyık, daha sonra cep telefonunu yere atarak ayağı ile alevleri söndürdü.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı CEP TELEFONU BATARYASI BOMBA GİBİ PATLADI

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen olayda Karabıyık'ın cep telefonunun kapağını açmaya çalışırken, bataryanın patladığı görülüyor. Karabıyık panikle ayağa kalkıyor ve alev alan telefona müdahale etmeye çalışıyor. Telefonu yere atan Karabıyık, ayağı ile vurarak alevleri söndürüyor. Daha sonra Karabıyık elleri ile saçlarını ve yüzünü kontrol ediyor.

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