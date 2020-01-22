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Sivas, eksi 10 dereceyi gördü! Gölet buz tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
EKSİ 10 DERECEYİ GÖRDÜ! GÖLET BUZ TUTTU

'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 128 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamazken, eksi 10 derece civarındaki soğuk havanın etkisiyle yerleşkesindeki gölet buz tuttu.

'ta soğuk hava etkisini artırdı. Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yerleşkesi içinde yer alan gölet buz tuttu.



Buz tutan gölette seyirlik görüntüler oluştu. Kar yağışı nedeniyle Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7 Yıldızeli'nde 15 ve Zara ilçesinde ise 11 olmak üzere toplamda 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.



karla mücadele ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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