22 Ocak 2020, Çarşamba
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Firari asker, 26 yıl sonra böyle yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020
26 YIL SONRA BÖYLE YAKALANDI

'da, 26 yıl önce askerlik görevini yaptığı 'daki birliğinden firar eden H.S. (58), jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

KİMLİK SORGUSU ELE VERDİ

Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi.

Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.

Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, 3'üncü tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan H.S. olduğu tespit etildi.

1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı.

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