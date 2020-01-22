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Son dakika: Antalya'da iş merkezinde yangın! Alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
İŞ MERKEZİNDE YANGIN! ALEVLERE TESLİM OLDU

'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında çıktı.

Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü.

Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.

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