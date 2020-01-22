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AK Parti belediye başkanlarını yakın takibe aldı! Başkan Erdoğan 'Bizzat takip edeceğim' demişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ! AK PARTİ'DE YENİ DÖNEM

Başkan yerel yönetimleri yakından takip edeceklerini ifade etmişti. tarafından hazırlanan akıllı yerel yönetimler sistemi ile Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği gibi belediye başkanlarının icraatlarının yakın takibe alındığı belirtildi.

Başkan 'ın daha önce belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini söylemesinin ardından, Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarını "" ile takip etmeye başladı.

Bu kapsamda dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri giriyor. Sistemden belediyede kaç personel çalıştırıldığı, İller Bankasından gelen paranın ne kadarını personele ne kadarını hizmete ayrıldığı, belediyenin borçlanma bilgileri, altyapı giderlerine ne kadar bütçe ayırdığı da izlenebiliyor.

AKSAYAN PROJEYE İÇİN UYARI YAPILIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sistem, vaatleri de bire bir takip ediyor. Eğer belediye başkanı vadettiği projeyi belirlediği zamanda bitirmezse sistem ikaz veriyor ve belediye başkanı tarafından uyarılıyor. Genel Merkez, başkanı arayarak projenin neden yavaş gittiğini soruyor; bunun bir an önce bitirilmesi gerektiğini bildiriyor.

YERİNDE DENETİM BAŞLADI

Sistemin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları da sahada başkanları birebir denetliyor. Denetimler sırasında aksaklıklar görüldüğünde başkan hemen uyarılıyor. Tüm bu adımları sadece Genel Merkezin değil, 'ın da sistem üzerinden takip ettiği belirtildi.

Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi sayesinde başkanlara online karne de verilecek. Ancak başkanlar sistem üzerinden bu karneleri ve başarı ortalamaların takip edemeyecek. Bilgiler sadece Genel Merkezde tutulacak.

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