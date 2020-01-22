AK Parti belediye başkanlarını yakın takibe aldı! Başkan Erdoğan 'Bizzat takip edeceğim' demişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel yönetimleri yakından takip edeceklerini ifade etmişti. AK Parti tarafından hazırlanan akıllı yerel yönetimler sistemi ile Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği gibi AK Partili belediye başkanlarının icraatlarının yakın takibe alındığı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce AK Partili belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini söylemesinin ardından, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarını "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" ile takip etmeye başladı.
Bu kapsamda dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri giriyor. Sistemden belediyede kaç personel çalıştırıldığı, İller Bankasından gelen paranın ne kadarını personele ne kadarını hizmete ayrıldığı, belediyenin borçlanma bilgileri, altyapı giderlerine ne kadar bütçe ayırdığı da izlenebiliyor.
AKSAYAN PROJEYE İÇİN UYARI YAPILIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sistem, vaatleri de bire bir takip ediyor. Eğer belediye başkanı vadettiği projeyi belirlediği zamanda bitirmezse sistem ikaz veriyor ve belediye başkanı Genel Merkez tarafından uyarılıyor. Genel Merkez, başkanı arayarak projenin neden yavaş gittiğini soruyor; bunun bir an önce bitirilmesi gerektiğini bildiriyor.
YERİNDE DENETİM BAŞLADI
Sistemin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları da sahada başkanları birebir denetliyor. Denetimler sırasında aksaklıklar görüldüğünde başkan hemen uyarılıyor. Tüm bu adımları sadece Genel Merkezin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sistem üzerinden takip ettiği belirtildi.
Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi sayesinde başkanlara online karne de verilecek. Ancak başkanlar sistem üzerinden bu karneleri ve başarı ortalamaların takip edemeyecek. Bilgiler sadece Genel Merkezde tutulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Peş peşe uyarılar! Kar, sağanak ve fırtına...
- Milyonları nasıl kandırdı! Bear Grylls, herkesi böyle uyutmuş!
- Çarşaflı erkek soyguncu! Kameralar kayıttaydı
- 24 Ocak BİM aktüel katalog ürünleri...
- İstanbul'da silahlı çatışma
- İş merkezinde yangın! Alevlere teslim oldu
- Aydın Nazilli'de intihar girişimi! Film gibi izlediler
- Ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti!
- Bakanlık açıkladı! Bu 9 hareket aracınızın çekilmesine neden olabilir
- Yürekleri ağza getiren kaza!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?