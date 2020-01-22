Erzincan'da çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi
Erzincan'dan son dakika kuyumcu soygunu haberi geldi. Çarşaf giyerek kamufle olan hırsız üzerindeki silahı çıkarmakta zorlanınca kuyumcunun üzerine gitti. Durumu fark eden esnaf hemen hırsızın üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. Hırsız ile boğuşma anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan'da, çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
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