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Erzincan'da çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
ÇARŞAFLI ERKEK SOYGUNCU! KAMERALAR KAYITTAYDI

'dan son dakika kuyumcu soygunu haberi geldi. Çarşaf giyerek kamufle olan hırsız üzerindeki silahı çıkarmakta zorlanınca kuyumcunun üzerine gitti. Durumu fark eden esnaf hemen hırsızın üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. Hırsız ile boğuşma anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan'da, çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında 'nde 'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. V., iddiaya göre tanınmamak için çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi ERZİNCAN'DA ÇARŞAFLI ERKEK SOYGUNCUYU ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRDİ

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