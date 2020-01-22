87 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Karabük'te, 87 yaşındaki Recep Gücük evinde ölü bulundu. Yakınlarının eve hırsız girdiğinden şüphelenmesi üzerine bir gün önce alt kata kiracı olarak taşınan kişilerin Gücük'ün evinden 14 bin 500 TL'yi çaldığı belirlendi. Recep Gücük'ün evinden paranın çalındığını anlamasıyla kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, dün Kurtuluş Mahallesi Çelik Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Recep Gücük evin salonunda bulunan koltukta eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Eşi, komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Recep Gücük'ün cenazesi morga kaldırıldı.

