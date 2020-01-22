22 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.01.2020

Erzincan'da çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

Erzincan'dan son dakika kuyumcu soygunu haberi geldi. Çarşaf giyerek kamufle olan hırsız üzerindeki silahı çıkarmakta zorlanınca kuyumcunun üzerine gitti. Durumu fark eden esnaf hemen hırsızın üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. Hırsız ile boğuşma anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan'da, çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çarşaflı erkek soyguncu! Kameralar kayıttaydı
Çarşaflı erkek soyguncu! Kameralar kayıttaydı
Aydın Nazilli'de intihar girişimi! Film gibi izlediler
Aydın Nazilli'de intihar girişimi! Film gibi izlediler
Yürekleri ağza getiren kaza!
Yürekleri ağza getiren kaza!
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde katletti
TEM'de zincirleme kaza!
TEM'de zincirleme kaza!
Elindeki paralar yola saçıldı
Elindeki paralar yola saçıldı
İstanbul'da sahibinden satılık göl
İstanbul'da sahibinden satılık göl
Metrobüs durağında yolcuların asansör çilesi!
Metrobüs durağında yolcuların asansör çilesi!
Bebekleri ayakta sallamak yanlış!
Bebekleri ayakta sallamak yanlış!
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Fabrika yangını kontrol altına alındı
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti
Kanser tedavisi için umut veren gelişme
Kanser tedavisi için umut veren gelişme
Daha Fazla Video Göster