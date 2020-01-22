Erzincan'da çarşaflı erkek soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

Erzincan'dan son dakika kuyumcu soygunu haberi geldi. Çarşaf giyerek kamufle olan hırsız üzerindeki silahı çıkarmakta zorlanınca kuyumcunun üzerine gitti. Durumu fark eden esnaf hemen hırsızın üzerine atladı ve etkisiz hale getirdi. Hırsız ile boğuşma anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan'da, çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.