Sebze yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
Karaman’da sebze yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Karaman-Konya Karayolu ulaşıma kapandı. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından TIR'ın yoldan kaldırılacak.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Geğer (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü TIR, Karaman-Konya Karayolu'nun 27. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi girişinde, buzlanma ve tipi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasına devrildi.
TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın ardından Karaman-Konya Karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaralanan sürücü Geğer ve yanındaki Furkan Şahin (20) Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
DORSE BOŞALTILIP KALDIRILACAK
Kaza sonrası polis ekipleri, Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi. Bekletilen araçlar polis ekipleri eşliğinde karşı şeritten ilçeye kadar götürüldü.
Karayolları ekipleri ise yol üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Dorsesinde bulunan sebzelerin boşaltılmasının ardından TIR'ın yoldan kaldırılması bekleniyor.
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