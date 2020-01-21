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Samsun'da 3 yıl önce akrabasını diri diri yakan zanlı Bursa'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
KORKUNÇ CİNAYET! 3 YIL SONRA YAKALANDI

'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının zanlısı akrabası 'da şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı.

Olay, 2017 yılında 'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören , polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde 'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. 'dan 'ya geldiği tespit edilen aracın sürücüsünde kimlik çıkmayınca iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı. Cindi, gözaltına alındı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gazetecilerin, "benzin dökerek diri diri öldürdüğünüz doğru mu?" şeklindeki sorusuna şüpheli, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" dedi.

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