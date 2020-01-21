Akılalmaz olay! Araba kapısından tam 5 bin 450 adet çıkarıldı

Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda el konuldu.

Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda en konuldu.