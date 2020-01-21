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Akılalmaz olay! Araba kapısından tam 5 bin 450 adet çıkarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
AKILALMAZ OLAY! ARABA KAPISINDAN TAM 5 BİN 450 ADET ÇIKARILDI

'dan 'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına 'nda el konuldu.

'dan 'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına 'nda en konuldu.

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