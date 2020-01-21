İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
Son dakika haberine göre; Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna cevap verdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri) ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.
Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Akılalmaz olay! Araba kapısından tam 5 bin 450 adet çıkarıldı
- Korkunç cinayet! 3 yıl sonra yakalandı
- Oğlu tarafından 15 yerinden...
- TIR devrildi, yol kapandı
- En çirkin gelindi ama şimdi...
- Milyoner'de 4. soruda 2 joker kullandı! Türkçe sorusuna bakın ne yanıt verdi
- Yüzük parmağına sıkışınca imdadına AFAD yetişti
- Jandarma ekipleri suçüstü yakaladı
- Bangladeş'ten Başkan Erdoğan'a sürpriz
- Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?