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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ AÇIKLADI

Son dakika haberine göre; 'a kar yağacak mı? sorusuna cevap verdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (, ve çevreleri) ile 'da yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.

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