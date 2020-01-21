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Gelibolu'da suç aletiyle birlikte yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
JANDARMA EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

'nin ilçesinde arayan bir kişi elindeki dedektörle suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde kaçak arayacağı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde Eski -Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli şahıs araç içinde yakalandı.

Şahsın üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke ve çuval içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.

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