İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 kişi işten çıkarılıyor
Adana'da konuşlu İncirlik Hava Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerinde çalışan 424 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi. ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen ABD'li şirkette 890 işçinin çalıştığı belirtildi.
Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, yazılı açıklamasında, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen ABD'li şirkette 890 işçinin çalıştığını belirtti.
Şirketin işten çıkarmayla ilgili kendilerine tebliğ gönderdiğini aktaran Akalın, şöyle devam etti:
"20 Ocak 2020 Pazartesi günü itibarıyla ABD'li işveren şirketi, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan sendikalı 424 kişinin iş akdini fesedeceğini sendikamıza tebliğ etti. Bu çalışanların 32'sinin kadın, 392'si ise erkek çalışan olduğunu belirttiler. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak bu çıkışların etik olmadığını ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda insanların kötü etkileneceğini belirttik. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Toplam çalışanın 890 olduğu bir yerde 424 kişinin iş akdinin feshedilmesi, toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor."
Erdal Akalın, şirketin yöneticilerini daha duyarlı olmaya davet ederek, "ABD'li işverenin böyle bir tutumdan vazgeçmesini istiyoruz. Eğer bu mevcut durumdan vazgeçmezlerse, biz de Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi ve bağlı bulunan şubeleri ile en sert tedbirlerin alınacağının bilinmesini isteriz. Ayrıca Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların da bizim bu tutumumuza destek verdiğini hatırlatmak isteriz. 31 Mart 2020 itibarıyla yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD'nin bu 'vurdum duymaz' tavrının sözleşmenin seyrini etkileyeceğini ve sert bir ortamda geçeceğinin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.
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