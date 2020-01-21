Son dakika: TEM'de zincirleme kaza!
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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