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Kocaeli'de AVM'de korkutan yangın! Dükkanlar kullanılmaz hale geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
AVM'DE KORKUTAN YANGIN!

’nin Darıca ilçesindeki bir ’nin çatısında başlayan AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM’nin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Bölgeye çevre 'da takviye ekipler gönderildi

Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 'nin çatısında başlayan kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı.

İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile itfaiyesinden takviye ekipler geldi.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 katlı AVM'nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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