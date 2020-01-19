19 Ocak 2020, Pazar
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ile o illere kar ve sağanak uyarısı | 19 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
İSTANBUL İLE O İLLERE KAR VE SAĞANAK UYARISI

2020 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, , Batı Karadeniz kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile 'nin iç kesimleri, 'nın kuzey kesimleri, 'in doğu kesimleri, , , , , , , , Hopa, , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 19 Ocak 2020 Pazar hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, , Batı Karadeniz kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile 'nin iç kesimleri, 'nın kuzey kesimleri, 'in doğu kesimleri, , , , , , , , Hopa, , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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