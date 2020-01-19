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Son dakika: Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
RAHŞAN ECEVİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Merhum Başbakanlardan 'in eşi için Ankara 'nde cenaze töreni düzenlendi. Öte yandan Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi 'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ecevit için 'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından 'nda eşi merhum Başbakan 'in yanına defnedilecek.

RAHŞAN ECEVİT'İN MEZARINA MEMLEKETİ ŞEBİNKARAHİSAR'DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi 'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

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