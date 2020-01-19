Esenyurt’ta korkutan olay! Alevler metrelerce yükseldi...
Giriş Tarihi: 19.01.2020
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 7. Sokak’ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.
Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.
Ayrıntılar geliyor...
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