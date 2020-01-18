18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da dehşet! Cezaevinden çıktı eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
EŞİ İLE KAYINVALİDESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen şahış eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

Yaralanan Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi.

Anne ile kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Cezaevinden çıktı eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı |Video CEZAEVİNDEN ÇIKTI EŞİ İLE KAYINVALİDESİNE KURŞUN YAĞDIRDI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN