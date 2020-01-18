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İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi, çerçeveletip evinin duvarına astı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
İLK TRAFİK CEZASINI 75 YAŞINDA YEDİ

'nin Lapseki ilçesinde, otomobiliyle  kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesilen 75 yaşındaki Ramazan Koç, Trafik Kural İhlali Tespit Formu’nu ilk cezası olması nedeniyle hatıra kalsın diye çerçeveletip, evinin odasına astı. Koç, "1974 yılında ehliyet aldım ve ilk kez ceza yedim" dedi.

Biga ilçesinde oturan evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi Ramazan Koç'a, 17 LK 354 plakalı otomobiliyle, 8 Aralık 2019 tarihinde, Lapseki ilçesi girişinde 'ye seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesildi. Ramazan Koç'un kırmızı ışıkta geçtiği kameralara yansıdı.

İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi, çerçeveletip evinin duvarına astı İLK TRAFİK CEZASINI 75 YAŞINDA YEDİ, ÇERÇEVELETİP EVİNİN DUVARINA ASTI

Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile ceza makbuzu, Ramazan Koç'a tebliğ edildi. 1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Ramazan Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim. Gelen trafik cezasını ödedim. Ardından bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evin odasına astım. Ara sıra yediğim trafik cezasına bakıyorum. Kulağıma küpe olmuş oluyor" dedi.

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