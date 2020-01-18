Sahil Güvenlik son anda kurtardı!
Sahil Güvenlik ekipleri, Enez ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmeni, fırtına nedeniyle botları batmak üzereyken kurtardı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla denizden sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, fırtınaya yakalanınca Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Yoğun fırtına nedeniyle düzensiz göçmen botunun yeri baz istasyonu verilerinden belirlenemedi.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu yerin belirlenmesi için Enez ve Gökçeada'da konuşlu Sahil Güvenlik botları ile İzmir'den havalanan Sahil Güvenlik uçağı bölgeyi taradı. Düzensiz göçmenlerin botunun Enez açıklarında Boztepe burnunda olduğu tespit edildi.
Motor arızası ve yüksek dalgalar nedeniyle su almaya başlayarak batma tehlikesi yaşanan bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Nepal uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlere Edirne İl Göç İdaresi tarafından kumanya ve kıyafet verildi.
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