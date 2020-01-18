Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Genellikle parçalı, Muğla çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KONYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Mardin çevrelerinin yağmurlu, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu