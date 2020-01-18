Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 18 Ocak Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...
Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Genellikle parçalı, Muğla çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Mardin çevrelerinin yağmurlu, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
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