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Bağcılar'da altyapı çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2020
BORU PATLADI, CADDE KAPATILDI!

'un Bağcılar ilçesinde cadde üzerinden yapılan altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. meydana geldiği göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 'nde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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