18 Ocak 2020, Cumartesi
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Şanlıurfa'daki kaybolan çocuklar bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
ŞANLIURFA'DAKİ KAYBOLAN ÇOCUKLAR BULUNDU

'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan (14) ve kardeşi (11) sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.

'nın Siverek ilçesinde dün karneleri aldıktan sonra eve dönmeyen Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi kardeşler için arama çalışması başlatılmıştı.

çocuklardan güzel haber geldi.

Dün (17 Ocak 2020) saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu.

Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.

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