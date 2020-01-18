Şanlıurfa'daki kaybolan çocuklar bulundu
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün karneleri aldıktan sonra eve dönmeyen Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler için arama çalışması başlatılmıştı.
Kayıp çocuklardan güzel haber geldi.
Dün (17 Ocak 2020) saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu.
Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.
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