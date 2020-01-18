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Annesi kazada öldü, sürücünün serbest kalmasına isyan etti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
ANNESİ KAZADA ÖLDÜ, SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA İSYAN ETTİ!

'in ilçesinde, pazardan döndüğü sırada yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Dilber Taş belediyeye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oğlu Halil İbrahim Taş, şoförün serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Baş sağlığı için bile aramadılar. Biz adalet istiyoruz" dedi.

Kaza, geçen yıl 13 Aralık günü Pınarbaşı semtinde meydana geldi. Belediyesi'nde çalışan Ö.A., iddiaya göre sürücüsü olduğu 35 AJY 551 plakalı çöp kamyonun kontrolünü kaybetti. Kamyon, pazar alışverişinden dönen ve yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Dilber Taş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dilber Taş, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş, bir gün sonra hayatını kaybetti.

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