Son dakika: Mersin Tarsus'ta denizde kaybolan bekçilerden acı haber
Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğünün su altı polisleri, AFAD ve jandarmanın yanı sıra vatandaşların da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kıyıda arama yapanlardan Özer'in aile yakını, sahilin yaklaşık 60 metre ilerisinde su yüzeyinde bir kişiyi fark etmesi üzerine denize girdi. Suda ceset olduğunu anlayan kişi, durumu ekiplere bildirdi.
Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin Ömer Özer'e ait olduğunu belirledi.
Haberin ardından bekçinin yakınları gözyaşı döktü.
Diğer bekçi Oktay Avcı'yı arama çalışmaları sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yeni evdeki gizli kapının arkasından çıkanlar...
- Polisi yaralayan sürücü tutuklandı
- Yumurta ve muzu toprağa gömerseniz...
- Sultangazi'de çıkan yangında bir işçi yanarak can verdi
- O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- İzmir'de tuvalette ölü bebek bulundu
- Dünya Ekonomik Forumu açıkladı!
- Nartokimler sahaya indi
- Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
- Vatandaşı hileli etle zehirleyenler arasında Buket Lahmacun da var! İşte tam liste...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?