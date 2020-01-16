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Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
SICAK TAKİP! TAM 624 BİN ADET...

Ticaret Bakanlığı ekiplerince ’de gerçekleştirilen operasyonda, konteyner içerisinde gümrüklenmiş 624 bin 800 paket ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan uluslararası istihbarat çalışmasında, denizyolu kullanılarak sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

TAKİBE ALINDI

Riskli olduğu değerlendirilen konteyneri taşıyan gemi, Gemi Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Önce 'a ulaşan geminin burada şüpheli konteyneri tahliye etmemesi üzerine takibe devam edildi.

TAM 624 BİN ADET

İstanbul'dan sonra 'de limana yanaşan gemiden, şüpheli konteyner tahliye edilirken ekipleri devreye girdi. X- Ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan aramada 624 bin 800 paket ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 372 bin lira olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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