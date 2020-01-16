16 Ocak 2020, Perşembe
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Adana'da vahşet! Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu.



Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor.
Adana'da vahşet! Cinayet anı saniye saniye görüntülendi ADANA'DA VAHŞET! CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

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