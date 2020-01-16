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Simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
SİMİTÇİ ÇOCUĞUN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜSÜ

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, ’de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar yürek burktu.

'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı.

Simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü SİMİTÇİ ÇOCUĞUN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜSÜ

KOŞAR ADIM UZAKLAŞTI

Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı. Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu.

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