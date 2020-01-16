Simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü
Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, Kırklareli’de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar yürek burktu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı.
KOŞAR ADIM UZAKLAŞTI
Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı. Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.
Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu.
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