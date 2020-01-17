Denizli’de bir garip temizlik hikayesi! Mahallesini temizleyen adama temizlik işçilerinden tepki

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin, belediyenin temizlik görevlilerinin kendisini yaptığı işten dolayı azarladıklarını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Çetin, yolları süpürmek için fırça ve küreği ise topladığı cam şişelerini satarak aldığını söyledi.

Çivril'de yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin belediye çalışanları tarafından uyarıldı. Çayır Mahallesinde tek başına yaşayan Tekin Çetin isimli vatandaş evinin etrafındaki kaldırım ve sokakları süpürünce Belediye işçileri tarafından azarlandı.

İddiaya göre evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri çöpçülerin rahat alması için öbek halinde toplayan Çetin, Çivril Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlik yapmaması konusunda uyarıldığını iddia etti.





"HAYIRSEVER ADAMA 'BU SENİN İŞİN DEĞİL BİR DAHA SÜPÜRME' TEPKİSİ"

Sokaklardan atık şişe toplayarak geçimini sağlayan Çetin sokakları süpürdüğü için belediye çalışanlarının kendisine baskı uyguladığını iddia etti. Yaşadığı mahallede sabah işe gitmeden önce ve akşam işten dönerken kaldırımları temizleyen Çetin topladığı çöpleri öbek öbek kaldırım kenarına bırakıyor. Çayır Mahallesinde Kılıçaslan Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Nevişet Kameroğlu ortaokulu etrafında bulunan tüm kaldırımları temizleyen ve çöpleri öbek halinde yol kenarına toplayan Çetin Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin 'bu senin işin değil bir daha süpürme' uyarısında bulunduğunu söyledi.





"BUGÜNE KADAR KİMSE BİR ŞEY DEMEMİŞTİ"

Yalnız yaşayan ve anne babasının ruhu için yolları süpürdüğünü belirten Çetin "Ölmüş anne babamın ruhu için buraları temizliyorum. Ayrıca yaşadığım yerin pis olmasını da sevmiyorum. Kimse bana süpür demedi. Boş şişe ve atık toplayarak geçimimi sağlıyorum kendi paramla aldığım süpürge ve kürekle mahallemi ve çöp topladığım yerleri temizliyorum. Bugüne kadar kimse bir şey dememişti ama bugün belediye aracıyla iki kişi geldi sert bir şekilde bana 'bu senin işin değil bir daha toplama dedi' gitti. Bende korkudan bıraktım sonrada burnum kanadı buradaki esnaflar bana çay ve su verdi. Ben sadece buraların temiz olmasını istedim kimseden bir talebimde yok neden kızdılar anlayamadım" dedi.

Çetin, sayesinde mahallenin ve okulların etrafının tertemiz olduğunu belirten mahalle esnafı da, belediyenin Çetin'in yaptığı işten rahatsız oldu için böyle sert tepki gösterdiğini iddia etti.