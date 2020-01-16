26 yıl kesinleşmiş cezası olan ve 13 yıldır aranan zanlı yakalandı
Kocaeli’de hakkında cinayetten 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 13 yıldır aranan şahıs, polis ekipleri tarafından bir depoda yakalandı. Babasının bir depoda saklanan G.K.’ye poşetle kıyafet taşıdığını tespit etti.
Edinilen bilgilere göre, 2007 yılında İzmit ilçesi Malta Mahallesi'nde 1 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan ve hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.K. firar etti. 2007 yılında kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kuzeni Ö.Ş. ile birlikte Balıkesir'de saklandığını tespit etti.
POŞETLE KIYAFET TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahsın otobüsle İzmit'e geldiği belirlendi. G.K.'nin yakınlarını takibe alan polis, babasının bir depoda saklanan G.K.'ye poşetle kıyafet taşıdığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla G.K. ve babası yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
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