16 Ocak 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı | 16 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2020
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve , ile çevreleri, Karaman, , , , çevreleri ve 'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 16 Ocak 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve , ile çevreleri, Karaman, , , , çevreleri ve 'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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