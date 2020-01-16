İzmir'de tuvalette ölü bebek bulundu
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
İzmir'de, Torbalı Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Torbalı Devlet Hastanesi'nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi.
MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Bebeğin annesinin kimliğinin belirlendiği ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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