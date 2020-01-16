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İzmir'de tuvalette ölü bebek bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
İZMİR'DE TUVALETTE ÖLÜ BEBEK BULUNDU

'de, 'nin tuvaletinde kız bebek ölü bulundu. Göbek bağı hala üzerinde olan bebeğin annesinin kimliği belirlenirken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

'nde kadınlar tuvaletinde, saat 12.30 sıralarında, ölü bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve göbek bağının da hala üzerinde bulunduğu belirlendi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Bebeğin ne zaman öldüğü henüz belirlenemezken, incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeni ve saatinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Bebeğin annesinin kimliğinin belirlendiği ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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