Polisi yaralayan sürücü tutuklandı
Bursa'da polislerin 'dur' ihtarına uymayan trafik canavarı bir polis memurunu yaraladı. Emniyet ekiplerinin yakaladığı kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 9 Ocak'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, trafik polislerinin üzerine araç sürüp bir polisi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin H.K. (28) olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. H.K.'nın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da arandığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.
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